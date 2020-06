Incidente a Meda tra auto e bici: due donne in ospedale FOTO

Incidente a Meda tra auto e bici: ferite due donne di 29 e 30 anni. Sul posto ambulanza e Polizia locale.

Incidente a Meda tra auto e bici

I soccorritori dell’Avis Meda sono intervenuti poco dopo mezzogiorno di oggi, mercoledì 3 giugno, a Meda in via Cipressi per un incidente che ha visto coinvolte un’auto e una ciclista.

In base ad una prima ricostruzione la donna alla guida dell’auto procedeva lungo viale Francia quando una ciclista è sbucata all’improvviso da via Dante, sembra in contromano, per dirigersi verso via dei Cipressi.

Due le persone soccorse: una donna di 29 anni e una donna di 30. Per entrambe è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Meda per i rilievi del caso.