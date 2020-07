Incidente a Meda tra autocarro e auto, soccorse due donne FOTO

Incidente in via Delle Cave a Meda, soccorse due donne.

In base a quanto ricostruito finora l’impatto è avvenuto poco prima delle 13.45 di oggi, giovedì 2 luglio 2020, tra un autocarro e un’automobile. Secondo i primi accertamenti, ma la dinamica è ancora in fase di definizione, il conducente dell’autocarro si stava immettendo in retromarcia da uno scivolo in via Delle Cave. Proprio in quel momento lungo la strada stava transitando una Clio con a bordo una 44enne al volante e una 23enne sul sedile del passeggero.

Impatto tra autocarro e auto, donna incastrata

Inevitabile l’urto, con la parte posteriore dell’autocarro finita contro la parte anteriore della vettura, che è poi finita contro un muretto a lato della strada. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Locale, sono accorsi anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Seregno, che hanno provveduto a estrarre la conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo. La passeggera è invece riuscita a uscire autonomamente.

Due ambulanze e automedica

In via Delle Cave anche due ambulanze della Croce rossa di Misinto e della Croce Bianca di Cesano, che hanno trasferito in ospedale le ferite rispettivamente in codice giallo e in codice verde all’ospedale di Desio. Sul posto è accorsa anche l’automedica.

