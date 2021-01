Incidente a Meda tra uno scooter e un’auto FOTO

Incidente stradale a Meda tra un’auto e uno scooter, paura per un 60enne.

Incidente a Meda tra via Indipendenza e via Marco Polo

L’impatto è avvenuto intorno alle 11.25 all’incrocio tra via Indipendenza e via Marco Polo. In base a quanto ricostruito finora, il conducente di una Fiat Panda stava percorrendo via Indipendenza in direzione Meda e nello svoltare a sinistra in via Marco Polo ha urtato lo scooter Yamaha con in sella un 60enne che stava procedendo lungo la corsia opposta in direzione Seregno.

Sul posto Polizia Locale, ambulanza e automedica

Sul posto, per i rilievi di rito, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, oltre a un’ambulanza di Avis Meda e all’automedica. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso ma fortunatamente poi le condizioni del 60enne sono apparse meno gravi ed è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Illeso, ma comprensibilmente spaventato, il 71enne alla guida dell’auto. Pesantemente danneggiati i mezzi coinvolti.

