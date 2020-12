Incidente a Meda, un ciclista finisce in ospedale.

L’impatto è avvenuto all’incrocio tra le vie Cialdini, Dell’Artigianato e Fermi intorno alle 12 di oggi, venerdì 4 dicembre 2020. In base a quanto ricostruito una Nissan Qashqai condotta da un cogliatese del ’61 stava provenendo da via Cialdini con direzione Meda centro e all’intersezione con via Dell’Artigianato non avrebbe rispettato il segnale di stop entrando in collisione con un velocipede con in sella un medese del ’78, che sopraggiungeva da via Fermi.

Sul posto Polizia Locale e ambulanza

Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito, oltre a un’ambulanza di Seregno Soccorso e all’automedica. Fortunatamente le condizioni del ciclista sono apparse meno gravi di quanto prospettato ed è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Desio.

