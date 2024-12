Incidente a Montesiro, 64enne muore investito da un'auto

Non ce l'ha fatta purtroppo il 64enne investito questa mattina in via De Gasperi a Montesiro, frazione di Besana in Brianza.

L'incidente in via De Gasperi

Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 10 di oggi, sabato 21 dicembre, lungo la strada che da Villa Raverio porta a Montesiro. Il 64enne stava camminando quando è stato investito da un'auto condotta da un ragazzo di 29 anni. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento delle autorità competenti.

E' spirato all'ospedale

Data la gravità delle condizioni del pedone, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, coadiuvato dall'ambulanza della Croce Bianca di Besana. Ambedue i mezzi di soccorso sono stati attivati in codice rosso. Sul posto anche la Polizia locale e i Carabinieri della stazione cittadina.

Trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, il 64enne è spirato a causa dei traumi subiti.

Seguono aggiornamenti