Incidente a Monza: due automobilisti ricoverati in ospedale SIRENE DI NOTTE

Brutto incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, quello avvenuto stamattina all’alba, domenica 31 maggio, in via Lecco a Monza.

Secondo una prima ricostruzione due automobili si sono scontrate una manciata di minuti prima delle 6 del mattino. A bordo delle automobili c’erano un uomo di 19 anni, un uomo di 38 anni e una donna di 37 anni.

Due ambulanze sul luogo dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono subito arrivate due ambulanze che hanno prestato le prime cure agli automobilisti coinvolti.

Due dei tre coinvolti sono stati trasportati all’ospedale San Gerardo di Monza e al Policlinico, sempre di Monza, per accertamenti. Fortunatametne sono arrivati nei pronto soccorso in codice verde, non in pericolo di vita.

A Verano un 36enne in ospedale

Sempre stanotte, una decina di minuti dopo la una, un 36enne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, in codice giallo, a seguto di una caduta al suolo avvenuta in via Verga.

A portare i soccorsi sono stati i sanitari della Croce Bianca di Giussano. Sul luogo della caduta sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Seregno.

