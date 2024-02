Incidente a Nova Milanese, auto sfonda la recinzione del Bingo. Alle 11 di questa mattina, giovedì, il violento scontro che ha coinvolto tre veicoli

Auto sfonda la recinzione del Bingo

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Tre veicoli distrutti nel violento scontro avvenuto poco dopo le 11 di questa mattina, giovedì, in via Garibaldi a Nova Milanese. Nell'incidente hanno riportato ingenti danni una Bmw, un furgone e una Mercedes che è planata contro la recinzione del Bingo sfondandola e abbattendo un palo dell'illuminazione. E' in fase di ricostruzione la dinamica del grosso sinistro che ha coinvolto tre persone, per fortuna tutte illese: un ragazzo di 20 anni, una ragazza di 28 e un uomo di 75 anni alla guida di altrettanti veicoli.

Tre persone coinvolte, nessun ferito

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso: sul posto si sono precipitati un'ambulanza della Croce Viola di Cesate, i Vigili del Fuoco di Desio e Lissone, oltre alla Polizia Locale per i rilievi del caso. Dopo le prime cure prestate sul posto ai coinvolti, i sanitari hanno tracciato un quadro della situazione decisamente meno preoccupante rispetto a quanto ipotizzato un primo momento e non è stato necessario trasportare nessuno dei conducenti al Pronto soccorso. Ingenti i danni alle due auto e al furgone e rallentamenti al traffico veicolare fino alla rimozione dei veicoli dalla carreggiata.