Ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 6 agosto a Pontida, in provincia di Bergamo.

Incidente a Pontida: muore un camionista residente in Brianza

La vittima è Durnea Dumitru Florin, 44 anni, autotrasportatore di orgine romena ma residente a Bellusco. Secondo quanto riportato dai colleghi di PrimaBergamo.it l'incidente si è verificato intorno alle 17.30. Il 44enne si trovava a Pontida per la revisione periodica del suo Tir. Mentre si trovava sul piazzale di un'officina di autoriparazioni, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato investito da un mezzo pesante in retromarcia condotto da un altro autotrasportatore che non si è accorto della presenza del 44enne.

I soccorsi sono stati allertati immediatamente ma per Florin, nonostante l'intervento dell'ambulanza della Croce rossa di Bonate e dell'automedica arrivata da Bergamo, non c'è stato nulla da fare. Il suo corpo è stato portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII per l'autopsia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Zogno, i tecnici di ATS e i Vigili del Fuoco.