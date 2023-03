Emergono nuovi dettagli sull'incidente avvenuto nella serata di ieri, sabato 18 marzo, a Renate che ha visto coinvolte un'auto e una moto.

Incidente a Renate: il motociclista era senza assicurazione e revisione

L'incidente, lo ricordiamo, è avvenuto in via Cariggi intorno alle 19.30 e a seguito dell'impatto tra i due mezzi il motociclista ha riportato serie conseguenze tanto da essere trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove risulta tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Sulla base di quanto emerso dai primi accertamenti il giovane centauro, 24 anni, residente in provincia di Lecco era in sella ad una Ducati Monster quando, probabilmente a causa dell'alta velocità, proprio sulla via Cariggi a Renate, ha oltrepassato la linea continua di mezzeria invadendo la corsia opposta e impattando frontalmente con una Audi A1 condotta da un 51enne residente a Mariano Comense, che stava procedendo regolarmente sulla propria corsia di marcia.

La zona dell'incidente

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando Stazione di Besana in Brianza e i soccorsi sanitari del “118” che, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il centauro in ambulanza in “codice rosso” al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Gli accertamenti dei Carabinieri

Durante gli accertamenti, i militari dell’Arma hanno appurato anche che la motocicletta aveva la targa alterata ed era priva di copertura assicurativa, motivo per il quale il 24enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per falsificazione, alterazione e manomissione di targhe. Il motociclista è stato anche sanzionato amministrativamente per circolazione con veicolo privo di assicurazione e senza revisione.