Incidente a Santa Valeria, la 73enne è morta

Non ce l'ha fatta la 73enne seregnese rimasta coinvolta questa mattina, domenica 7 aprile, in un grave incidente a Seregno, nel quartiere Santa Valeria. Trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiaco, è purtroppo spirata. La vittima è Ornella Denova, viveva nel quartiere Ceredo.

L'incidente questa mattina

Erano passate da poco le 11,30 questa mattina quando all'intersezione fra viale Piave e via Cardinal Minoretti, alle spalle del Santuario di Santa Valeria, due auto sono entrate in collisione: una Mini One e una Fiat 500. Il primo veicolo, appena uscito dal parcheggio vicino alla chiesa, percorreva viale Piave in direzione di via Wagner, il secondo proveniva da via Minoretti e ha impegnato l'incrocio: alla guida una medese, che faceva rientro a casa.

A seguito dell'impatto, avvenuto circa alla metà della carreggiata, è rimasta gravemente ferita la passeggera 73enne della Mini One. L'anziana ha picchiato violentemente la testa contro il parabrezza, che è andato in frantumi. Meno preoccupanti le condizioni delle due donne che si trovavano alla guida delle vetture, sulle quali sono esplosi gli airbag per la violenza dell'urto.

Era stata soccorsa in codice rosso

A Santa Valeria è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza dell'Avis Meda per prestare i soccorsi immediati. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale, che ha chiuso le due strade al transito veicolare per consentire le operazioni dei soccorritori e ricostruire la dinamica del sinistro. La donna in condizioni gravi, che era in arresto cardiaco all'arrivo del personale medico, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove poi è morta. Le due conducenti, di 52 e 59 anni, sono state ricoverate in codice giallo e in codice verde.