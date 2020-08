Incidente a Seregno, coinvolto un centauro FOTO

Incidente a Seregno, coinvolto un centauro. E’ successo oggi, lunedì 3 agosto 2020, in via Luini, in corrispondenza del civico 66.

Incidente in via Luini

L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della Polizia Locale, prontamente accorsi sul posto per i rilievi di rito. Da capire se l’uomo, un 67enne, abbia fatto tutto da solo o se sia stato urtato da una vettura.

Sul posto ambulanza e automedica

Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Verde di Lissone e un’automedica. Il 67enne, dopo le prime cure, è stato trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

TORNA ALLA HOME