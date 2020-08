Incidente a Seregno in via Lazzaretto

Incidente in via Lazzaretto a Seregno.

Incidente a Seregno

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 10.30 di oggi, mercoledì 26 agosto 2020, in via Lazzaretto, in corrispondenza del civico 40. In base a una prima ricostruzione sarebbero rimasti coinvolti un’auto e uno scooter.

Sul posto la Polizia Locale

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti del caso e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.

