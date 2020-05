Incidente a Seveso, dopo lo schianto due auto prendono fuoco FOTO

Incidente a Seveso nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio 2020: dopo l’impatto due auto hanno preso fuoco.

Incidente a Seveso in corso Garibaldi

E’ successo poco prima dell’1.30 in corso Garibaldi, in corrispondenza del civico 94. Ancora da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro: due vetture si sono scontrate e dopo l’impatto si sono incendiate. Sei per le persone rimaste coinvolte.

Sul posto Carabinieri e pompieri

Sul posto si sono prontamente portati i Carabinieri della Compagnia di Seregno, per effettuare i rilievi di rito e ricostruire la dinamica, e il personale dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza. Sono intervenuti i pompieri dei distaccamenti di Bovisio Masciago e di Seregno., che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza le vetture.

I soccorritori hanno trasferito i feriti in ospedale

In corso Garibaldi anche i sanitari del 118 per soccorrere i feriti: sono giunte tre ambulanze della Croce Bianca Di Seveso, della Croce rossa di Lentate e di Seregno Soccorso, oltre a un’automedica. Le persone ferite sono state trasferite agli ospedali San Gerardo di Monza e Desio in codice giallo e all’ospedale di Paderno Dugnano in codice verde.

