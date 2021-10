Incidente a Verano, coinvolto anche un bambino di 6 anni

Soccorsi

Il sinistro si è verificato in via Brunati, al confine con Paina di Giussano

C'è anche un bambino di sei anni tra le persone coinvolte nell'incidente che si è verificato oggi, domenica 24 ottobre 2021, a Verano Brianza.

Incidente a Verano

Il sinistro è avvenuto intono alle 10,50, in via Brunati a Verano Brianza, a pochi metri dal confine con Paina di Giussano. Dalle informazioni offerte dall'Agenzia regionale di urgenza e emergenza, vede coinvolte più auto e ferite due persone, una donna di trent'anni e, come detto, un bambino di soli sei anni.

Due ambulanze sul posto

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e le due ambulanze della Croce Bianca di Seveso e Besana. Ambedue attivate in codice giallo, la prima ha confermato le previsioni iniziali mentre il secondo mezzo di soccorso è ripartito in un più lieve codice verde.