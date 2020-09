Grave incidente a Vimercate: tre giovanissimi in ospedale. Il sinistro è avvenuto sulla Sp3 poco prima delle due. Sul posto ambulanza e automedica.

Grave incidente a Vimercate: soccorsi tre giovanissimi

In base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza si tratterebbe di una vettura finita contro un ostacolo. Sul posto si sono subito portate ambulanza e automedica per soccorrere una ragazza di 19 anni e due giovani di 20 e 21 anni e negli stessi minuti sono arrivati sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Dopo le cure sul posto i sanitari hanno disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo per uno dei giovani coinvolti.

Sempre nella notte segnaliamo una giovane di 23 anni soccorsa a Monza per intossicazione da alcol e trasportata al Policlinico in codice verde. Infine, intorno a mezzanotte e mezza, i volontari di Seregno Soccorso sono intervenuti nei pressi di piazza Roma per una caduta di un 33enne. L’uomo è stato poi trasportato a Desio in codice giallo per ulteriori accertamenti.