Incidente ad Albiate: gravissimo motociclista di 50 anni travolto da un'auto

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Monza il motociclista di 50 anni travolto lunedì sera da un'automobile ad Albiate.

Lo schianto in via Cesare Battisti ad Albiate

Il bruttissimo incidente si è verificato dopo le 21 dello scorso 9 giugno, all'altezza del civico 57 di via Cesare Battisti, il viale che collega Albiate con il territorio del Comune di Seregno.

Vittima del grave schianto N.L., classe 1974, residente a Mairago, piccolo comune in provincia di Lodi. L'uomo si trova tuttora ricoverato nel reparto di Neuro-Rianimazione del San Gerardo di Monza e in prognosi riservata per le ferite rimediate nello scontro.

Stando alla ricostruzione, l'automobilista di 79 anni che viaggiava in direzione di Seregno, avrebbe effettuato una manovra di svolta senza accorgersi che dalla parte opposta stava sopraggiungendo il 50enne in sella ad uno scooter centrandolo poi frontalmente. Violentissimo l'impatto e gravissime le conseguenze per il settantanovenne sbalzato rovinosamente a terra.

Il motociclista soccorso in arresto cardiocircolatorio

All'arrivo dei soccorritori e dei Carabinieri, l'uomo era in arresto cardiocircolatorio e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Monza dove è tuttora ricoverato. Sotto choc, ma ferito lievemente e medicato in codice verde, il conducente dell'autovettura.

Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sono state inviate in via Cesare Battisti ad Albiate autoambulanza e automedica. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno per effettuare i rilievi.