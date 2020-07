Incidente aereo in Polonia, muore giovane brianzola.

Incidente aereo in Polonia

Tragedia nel cielo della Polonia martedì 14 luglio 2020. Sibilla Giardina, 25 anni e un sogno, quello di diventare pilota, è morta durante un volo di addestramento. Per cause ancora da accertare il velivolo bimotore su cui viaggiava insieme al suo istruttore, è caduto vicino alla pista dell’aeroporto di Bydgoszcz. In manovra a bassa quota, si è schiantato a terra e ha preso fuoco.

“L’incidente è avvenuto durante un volo di addestramento – ha dichiarato il portavoce dell’aeroporto di Bydgoszcz Daniel Mackiewicz alla stampa locale – Al momento non possiamo determinarne le cause, ma l’evento si è verificato durante una delle manovre di esercizio”.

L’impegno in Croce Rossa e negli Scout

Sibilla abitava a Lentate sul Seveso, dove era stata impegnata a lungo nella Croce Rossa, ed era cresciuta negli Scout Cngei di Cesano Maderno, mentre si formava in Aeronautica in un istituto superiore di Milano e rincorreva il suo sogno di diventare pilota. Due legami fortissimi. Ad aprile, in piena emergenza Covid-19, era stata tra i generosi Scout impegnati a Cesano, in collaborazione con Comune e Caritas, nella consegna della spesa a domicilio agli over 65enni soli e bisognosi di aiuto. A giugno, sui social, condivideva l’appello del Comitato di Lentate della Croce Rossa per la ricerca di guanti monouso per i soccorritori. Ma era stata anche impegnata, sempre con la Croce Rossa di Lentate, nella distribuzione dei farmaci a domicilio.

