Incidente al confine tra Meda e Seveso: soccorse due donne e quattro bambini

Incidente tra due auto nella mattinata di oggi, mercoledì 7 luglio, al confine tra Meda e Seveso. Coinvolti anche quattro bambini.

Incidente tra due auto al confine tra Meda e Seveso

Tanto spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza per i quattro bambini soccorsi intorno alle 11.20 in via Vignazzola a Meda (al confine con Seveso) a seguito di un incidente stradale tra due auto, un'Audi e un Range Rover.

La dinamica del sinistro resta al momento da chiarire. Quel che è certo è che sul posto si sono portate due ambulanze e gli agenti della polizia locale di Meda e Seveso. Gli operatori sanitari hanno fortunatamente escluso conseguenze per i piccoli - due bambini di tre anni, una piccola di quattro e una bambina di nove - e hanno prestato assistenza anche a una donna di 42 anni e una di 67.

Al momento l'intervento è ancora in corso. Seguiranno aggiornamenti appena possibile