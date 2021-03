Incidente alla rotonda di Mezzago: motociclista finisce al San Gerardo. Il sinistro ha coinvolto una moto e un’auto. Ferito un uomo di 57 anni.

Incidente alla rotonda di Mezzago

Poco prima delle 8 di questa mattina, giovedì 18 marzo, si è verificato un incidente a Mezzago, sulla strada Provinciale Monza-Trezzo, all’altezza della rotonda della zona industriale cittadina. Il sinistro ha visto coinvolte un’auto e una moto che, per cause ancora in corso d’accertamento, si sono scontrate proprio lungo la rotatoria. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 57 anni residente a Trezzo sull’Adda, subito soccorso da ambulanza e automedica, arrivate sul posto in codice giallo.

Dopo le cure del caso affidate ai volontari di Busnago soccorso il 57enne è stato caricato in ambulanza e trasportato, sempre in codice giallo, all’Ospedale San Gerardo di Monza per tutti gli accertamenti.

A seguito dell’incidente, i cui rilievi sono stati affidati al Corpo di Polizia Brianza Est, ci sono state alcune ripercussioni sulla viabilità, che si sono risolte dopo gli accertamenti e la rimozione dei mezzi coinvolti.