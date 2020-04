Schianto tra due auto all’alba a Usmate FOTO

Incidente stradale tra due auto all’alba di oggi, mercoledì 22 aprile 2020. Sul posto ambulanza e automedica, oltre a Carabinieri e Vigili del fuoco.

Incidente all’alba a Usmate: due persone soccorse

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle sei lungo via Roma a Usmate Velate (ex Statale 36) e ha coinvolto due vetture. I soccorsi sono stati allertati per due persone, un 31enne e un 60enne. Inizialmente le condizioni dei due uomini sono sembrate particolarmente critiche tanto che la macchina dei soccorsi è stata allertata in codice rosso. Una volta arrivato sul posto con due ambulanze e l’automedica, il personale sanitario ha potuto appurare che i due soggetti coinvolti avevano riportato solo lievi ferite.

Sono stati trasferiti in codice verde egli ospedali di Vimercate e Monza.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Monza e i Carabinieri del Gruppo Compagnia Monza che hanno effettuati i rilievi.