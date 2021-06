Un incidente si è verificato all'alba di oggi, lunedì 21 giugno, lungo l'Autostrada A4, nel tratto tra Trezzo e Capriate. Soccorso un 40enne.

Incidente all'alba sull'Autostrada A4

In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, il sinistro si è verificato intorno alle sei in direzione Bergamo: coinvolto un mezzo che, per cause ancora da accertare, sarebbe finito contro un ostacolo. Due i mezzi di soccorso intervenuti: l'ambulanza di Avps Vimercate e quella della Croce azzurra di Trezzo, oltre ai Vigili del fuoco e alle Forze dell'ordine.

Nell'incidente è rimasto ferito ferito in modo serio, ma non gravissimo, un uomo di 40 anni trasportato in ospedale in codice giallo.

Soccorsi nella notte e nella serata di ieri

Nella notte tra domenica e oggi, lunedì, segnaliamo anche l'intervento della Croce bianca di Seveso a Varedo, in via Bellini, per soccorrere una persona di 32 anni dopo una caduta al suolo. Non vi è stato bisogno del trasporto in ospedale.

In base a quanto riferisce Areu inoltre, nella serata di ieri, si sono verificati diversi incidenti.

Alle 21.43 i volontari della Croce rossa di Desio, insieme all'automedica, ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri della Compagnia di Desio sono giunti a Cesano Maderno per un investimento. Soccorsa in via Calastri una donna di 44 anni, le cui condizioni, inizialmente erano state valutate come serie, ma che poi, dopo gli accertamenti medici sul posto, sono risultate meno gravi. Sono stati comunque disposti ulteriori accertamenti in ospedale a Desio, dove la 44enne è arrivata in codice verde.

Intorno alle 22.46 segnaliamo anche un incidente tra due auto avvenuto in via Pallavicini a Desio. Nell'urto tra le autovetture è rimato lievemente ferito un 71enne, traportato in ospedale in codice verde. Dinamica dell'incidente affidata ai Carabinieri della Compagnia di Desio.

Poco dopo le 22 infine intervento dei soccorsi in via Perlasca a Meda per un 15enne caduto dalla bicicletta. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il ragazzino che è stato precauzionalmente portato all'ospedale di Desio in codice verde per ulteriori esami.