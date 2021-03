Incidente questa mattina, martedì 9 marzo, a Cavenago di Brianza. Soccorso un 50enne le cui condizioni parrebbero molto gravi.

Incidente all’alba tra due auto: grave un 50enne

L’Agenzia regionale emergenza urgenza riferisce di un scontro tra due auto avvenuto in via Roma, all’altezza del civico 96, pochi minuti prima delle sei. Sul posto sono giunti i volontari di Avps Vimercate e l’automedica, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco. Arrivati in codice giallo i soccorritori hanno prestato le prime cure ad un 50enne rimasto coinvolto: le sue condizioni purtroppo si sarebbero aggravate nel corso dei minuti e al momento parrebbero molto travi tanto che è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso.