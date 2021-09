A Macherio

Soccorsa una 25enne, trasportata in ospedale in codice verde.

Uno scontro tra due auto, di cui una finisce ribaltata e una 25enne in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni.

Incidente all'incrocio, auto si ribalta

Il sinistro è avvenuto questa mattina, lunedì 27 settembre, in via San Carlo a Macherio, zona Bareggia. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti della Polizia locale di Macherio che poco dopo le 9.30 hanno raggiunto il luogo dello scontro, avvenuto all'altezza dell'incrocio con la Sp173. A seguito dell'impatto tra le due vettura, una è finita su un fianco a ridosso del marciapiedi.

Sul posto, oltre ai vigili, anche i volontari della Croce bianca di Besana che hanno soccorso una 25enne. Le condizioni della ragazza non hanno destato particolare preoccupazione e dopo le cure del caso l'ambulanza è ripartita verso l'ospedale in codice verde.