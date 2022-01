Incidente all'incrocio, automobilisti soccorsi da ambulanza e pompieri

Incidente

E' successo all'incrocio tra le vie Turati e Grandi, a Verano Brianza

I soccorritori sono al lavoro in via Turati, a Verano Brianza, in seguito a un violento scontro tra due auto. E' successo oggi pomeriggio, venerdì 28 gennaio 2022, intorno alle 16,20.

Scontro tra due auto

L'incidente ha visto protagoniste due auto: una Audi e una Golf. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra le vie Turati e Grandi, non lontano dalla Valassina. L'allarme è scattato alle 16,20 e sul posto sono intervenuti diversi mezzi per soccorrere gli automobilisti coinvolti. Due ambulanze della Croce Bianca di Besana e Mariano, l'automedica, i Vigili del fuoco. Presenti anche gli agenti della Polizia locale ai quali spetta il compito di definire la dinamica del sinistro.

Traffico difficoltoso

Gli automobilisti sono stati soccorsi in codice giallo e le operazioni sono ancora in corso. Il traffico è reso difficoltoso dalle auto incidentate, con l'ultimo tratto di via Grandi, all'incrocio con via Turati, chiuso dai Vigili.