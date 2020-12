Incidente all’incrocio, l’auto va a fuoco VIDEO

Auto a fuoco a Usmate Velate dopo l’ennesimo incidente all’incrocio lungo la bananina che dall’uscita della Tangenziale Est arriva fino a Arcore.

L’impatto e l’auto va a fuoco

Poco prima delle 14.30 due auto si sono scontrate all’incrocio fra la sp Gerno-Lesmo all’altezza della bananina che bypassa Usmate. Un incrocio dove spesso si verificano incidenti e dove anche oggi due auto sono rimaste coinvolte nell’impatto: un’auto stava arrivando da Carnate in direzione Arcore quando ha urtato un’altra che stava uscendo lungo la provinciale proveniente da Usmate. L’impatto ha causato delle ammaccature al mezzo proveniente da Carnate: l’altra auto, una Ford Fiesta, ha invece preso fuoco.

L’intervento dei Vigili del fuoco

Coinvolti nell’impatto due persone di 23 e 43 anni soccorsi in codice giallo dall’ambulanza intervenuta sul posto. I Vigili del fuoco hanno invece dovuto spegnere le fiammo che si sono sprigionate dal cofano dell’autovettura. Difficoltà per il traffico che è stato deviato dalla Polizia locale e dall’aiuto di chi si trovava lungo la strada in quel momento e si è fermato per portare il proprio aiuto.

Sotto il video di Fabio Petrini, uno dei primi a fermarsi e portare il proprio aiuto ai presenti.

