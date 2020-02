Incidente all’uscita di Carnate, Tangenziale bloccata

Incidente all’uscita di Carnate, Tangenziale Est bloccata. Traffico in tilt in direzione Lecco per uno scontro tra un’automobile e un mezzo pesante.

Nessun ferito grave

Nessun ferito grave, per fortuna, ma lunghe code lungo la Tangenziale Est in direzione Lecco. A causarle un incidente avvenuto poco dopo le 14 all’imbocco dell’uscita 23, quella di Carnate. Lo scontro ha visto coinvolte un’automobile e un mezzo pesante: ad avere la peggio una donna di 73 anni, soccorsa in codice giallo dai sanitari di Biassono. Nel corso dell’intervento, il codice è stato derubricato a verde. Sul posto anche l’Ats di Assago e i Vigili del fuoco di Monza. Sulla dinamica indagano le Forze dell’ordine, impegnate anche a gestire il traffico intenso: le lunghe code arrivano almeno fino all’altezza delle Torri bianche di Vimercate.