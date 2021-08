Incidente tra auto e moto a Desio, paura per due 17enni

Incidente tra auto e moto a Desio intorno alle 14.15 di oggi, mercoledì 4 agosto 2021, in via Milano, all'altezza di via Ambrosoli. Due ragazzi di 17 anni sono finiti in ospedale in codice giallo.

Incidente a Desio in via Milano

L'impatto è avvenuto sul lungo rettilineo che porta a Nova Milanese, poco prima del Mc Donald's. In base a quanto ricostruito, l'auto e la moto procedevano nella stessa direzione, verso Nova. Al semaforo il conducente di una Micra avrebbe frenato improvvisamente perché era scattato il rosso e la moto con in sella i due 17enni, che sopraggiungevano dietro l'automobile, avrebbe a sua volta cercato di fermarsi. Anche a causa della pioggia e dell'asfalto sdrucciolevole, però, il ragazzo che guidava il motociclo ha perso il controllo del mezzo, che è scivolato e finito addosso alla Micra che lo precedeva.

Soccorsi allertati in codice rosso

A seguito dello scontro sono subito stati allertati i soccorsi, attivati in codice rosso. Sul posto si sono portate un'ambulanza della Croce Verde di Lissone e un'automedica, i cui sanitari hanno prestato le prime cure ai ragazzi. Fortunatamente le loro condizioni sono apparse meno gravi di quanto temuto inizialmente e sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Sul posto la Polizia Locale

Oltre ai mezzi del 118 in via Milano sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente ed effettuar i rilievi di rito.