Incidente auto moto a Seregno: elisoccorso sul posto per un 41enne

Incidente poco dopo le 12 di oggi, martedì 14 luglio, in via Carroccio a Seregno. Lo scontro ha visto coinvolte una vettura e una moto. Ferito un 41enne. Sul posto anche l’elisoccorso.

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza inizialmente, sul posto poco dopo mezzogiorno sono arrivati i volontari del soccorso di Seregno e anche l’elisoccorso proveniente da Milano. I sanitari hanno prestato le prime cure al 41enne le cui condizioni sono appare serie ma non gravissime. Per l’uomo è stato disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Dinamica del sinistro affidata agli agenti della Polizia locale di Seregno.

