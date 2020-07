Incidente auto moto in Statale 36: arriva l’elisoccorso. Traffico in tilt FOTO

Grave incidente auto moto in Statale 36: sul posto ci sono l’ambulanza e l’elisoccorso. Il sinistro è avvenuto in direzione Nord nel tratto tra Briosco e Capriano.

Incidente auto moto in Statale 36: arriva l’elisoccorso

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’incidente si è verificato intorno alle 10.20 in direzione Lecco. Al momento sul posto stanno operando i volontari della Croce bianca di Giussano arrivati insieme all’elisoccorso proveniente da Como, in codice giallo, per un uomo di 33 anni rimasto ferito a seguito dell’impatto. Al 33enne sono subito state prestate le prime cure: ora si sta predisponendo il trasporto in ospedale, sempre in codice giallo. Le sue condizioni, dunque, sarebbero serie ma non gravissime.

Traffico in tilt

Sul posto si trovano anche gli agenti della Polizia stradale di Milano. La circolazione è pesantemente rallentata: si viaggia su una corsia, una è occupata dai mezzi di soccorso. Complice anche la giornata di partenze per il weekend e le vacanze si registrano lunghe code.

TORNA ALLA HOME