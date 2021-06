Incidente auto moto nella notte a Besana

Incidente auto moto nella notte in via Kennedy a Besana in Brianza. Lo scontro è avvenuto qualche minuto prima di mezzanotte: due le persone ferite.

In base a quanto diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto in una via già teatro di diversi incidenti anche in passato. In questo caso. a seguito della collisione tra i due mezzi, sono rimaste ferite due persone. Si tratta di un 20enne e di un 36enne. Proprio quest'ultimo, motociclista, ha riportato le conseguenze più serie ed è stato traportato in ospedale in codice giallo. Il 20enne invece, alla guida della Panda, è tato trasportato presso il San Gerardo in codice verde.

Sul posto subito dopo lo scontro sono stati inviati i volontari della Croce bianca di Giussano e e di Besana, oltre all'automedica e ai Carabinieri della Compagnia di Seregno, impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

Infortunio a Brugherio

Nella serata di ieri segnaliamo anche un infortunio in un impianto sportivo di Brugherio. Qui in via Manin, intorno alle 21.35, sono intervenuti i volontari della Croce bianca per prestare le prime cure a un 33enne a seguito di un incidente sportivo. L'uomo è stato poi traferito all'ospedale di Vimercate in codice verde.