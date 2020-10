Incidente auto moto sulla Monza-Saronno: gravissima una persona di 20 anni . Il sinistro è avvenuto ieri sera, giovedì, all’altezza di Nova Milanese.

Una persona di 20 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza dopo che ieri sera è rimasta coinvolta in un grave incidente tra un’auto e una moto sulla Monza Saronno. Il sinistro, la cui dinamica al momento non è chiara, è avvenuto all’altezza di Nova Milanese poco dopo le 21.30. Sul posto sono giunte ambulanza e automedica, oltre ai Carabinieri della compagnia di Desio. La persona ferita è stata portata d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Sempre nella serata di ieri si segnala un investimento ad Agrate Brianza. Qui, in via Archimede, intorno alle 22.30 è stato investito un 34enne, fortunatamente rimasto sono ferito in modo lieve. Sul posto i volontari di Avps Vimercate e i Carabinieri.

