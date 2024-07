Incidente all'incrocio, auto si ribalta

Incidente nella notte fra sabato e domenica in via Messina a Seregno. Un'auto si è ribaltata e sono intervenuti i Vigili del fuoco e due ambulanze del 118 per prestare i soccorsi. Due le persone coinvolte.

L'incidente all'incrocio di via Messina

Potevano essere più gravi le conseguenze dell'incidente nella notte fra sabato e domenica, pochi minuti dopo la mezzanotte, all'incrocio semaforico fra via Messina, via Montello e via Reggio. Un'auto percorreva via Messina in direzione del cimitero e un'altra da via Montello si accingeva a impegnare l'incrocio verso la Superstrada. Non è chiaro se le due auto si siano toccate e con quale intensità, ma la prima forse per schivare l'altro mezzo si è rovesciata e ha finito la corsa a qualche decina di metri in via Reggio.

Sul posto ambulanze e Vigili del fuoco

Sul posto sono accorsi il personale del 118 con l'Automedica e due ambulanze, oltre ai Vigili del fuoco del Comando provinciale per prestare soccorso agli automobilisti e per mettere in sicurezza il veicolo rovesciato in mezzo alla strada. Due le persone coinvolte, una donna di 25 anni e un uomo di 66. Un ferito, in codice giallo, è stato trasportato all'ospedale Pio XI di Desio.

I rilievi dei Carabinieri

In via Messina sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia locale per i rilievi. Come accennato, resta da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Secondo alcuni testimoni, fra cui il consigliere comunale Edoardo Trezzi della Lega, in quel frangente il segnale rosso del semaforo sul lato sud di via Montello non era funzionante: un particolare che potrebbe aver determinato, almeno in parte, l'origine dell'incidente. Secondo altri presenti dal veicolo che si è ribaltato si sarebbe allontanato un giovane, ma la notizia non è stata ancora confermata. Negli ultimi giorni numerosi gli incidenti stradali in Brianza.