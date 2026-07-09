Gravissimo ciclista travolto da un’auto

Violento impatto sul viadotto fra Sovico e Macherio. Una utilitaria ha urtato un 53enne che viaggiava sulla corsia opposta. L'uomo sbalzato nel fossato accanto alla carreggiata, in direzione sud

Gravissimo incidente, poco dopo le 7, lungo la Sp 6 nel territorio di Sovico. Sul cavalcavia al confine con Macherio un’auto ha travolto un ciclista, ricoverato in condizioni disperate all’ospedale San Gerardo di Monza.

Ciclista travolto da un’auto

Questa mattina, giovedì 9 luglio, pochi minuti dopo le 7 un gravissimo sinistro sulla Sp 6 a Sovico. Una Toyota Yaris, condotta da un 48enne, ha urtato la bicicletta da corsa sulla quale si trovava un 53enne: il ciclista, a causa dell’impatto violento, è sbalzato dal sellino ed è finito nella scarpata accanto al viadotto. Immediati i soccorsi: sul posto il personale del 118 con l’Automedica e le ambulanze della Croce Bianca di Besana e la Croce verde lissonene, oltre ai Carabinieri del Radiomobile di Monza e i colleghi della stazione di Biassono, titolari dei rilievi sul punto dell’impatto. In ausilio i Vigili del fuoco e la Polizia Locale di Sovico per le operazioni di viabilità, in un momento di intenso traffico.

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Ciclista in codice rosso all’ospedale di Monza

Il ciclista è stato trasportato con l’ambulanza in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, le sue condizioni al momento sono gravissime. Anche l’automobilista, comprensibilmente sotto shock, è stato accompagnato nel nosocomio in codice verde. Secondo la prima ricostruzione dei militari dell’Arma, l’utilitaria in marcia verso nord avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia nel tratto curvilineo del viadotto, urtando il ciclista che marciava in direzione opposta. L’impatto ha mandato in frantumi il parabrezza della vettura, nella quale sono esplosi gli airbag.