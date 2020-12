Incidente col monopattino elettrico, arrivano ambulanza e automedica

Finisce contro il muro con il monopattino elettrico. L’incidente ha avuto per protagonista (suo malgrado) un uomo di 44 anni. Per soccorrerlo sono intervenute un’ambulanza e un’automedica.

Finisce contro il muro con il monopattino elettrico

L’incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 16 di oggi, domenica 20 dicembre 2020, a Meda, lungo via Piave. In base a quanto ricostruito finora, un 44enne di nazionalità ucraina, residente in città, stava percorrendo via Piave con il monopattino elettrico quando, per motivi ancora da chiarire, in corrispondenza del civico 38 ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muro della recinzione di un’azienda.

Sul posto Carabinieri, ambulanza e automedica

L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto per poi trasferire il ferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Le sue condizioni, infatti, fortunatamente si sono rivelate meno gravi di quanto temuto inizialmente. In via Piave sono accorsi i Carabinieri della stazione locale per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi accertamenti parrebbe che il 44enne abbia fatto tutto da solo.

TORNA ALLA HOME PAGE