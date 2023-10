E' rimasto gravemente ferito in un incidente con il deltaplano l'uomo che nella serata di ieri, domenica 8 ottobre, è stato soccorso a Busnago. In un campo di via Carducci, dove è stato ritrovato l'uomo, è atterrato anche l'elisoccorso.

Incidente con il deltaplano, uomo soccorso in gravissime condizioni

Al momento sono poche le informazioni sull'accaduto. L'allarme è scattato poco prima delle 19, quando due ambulanze, un'automedica e l'elicottero hanno iniziato a girare per il paese dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo che avrebbe avuto un incidente mentre manovrava un deltaplano.

La corsa in ospedale

Le condizioni della persona coinvolta, subito dopo essere stata ritrovata in un campo di via Carducci, sarebbero apparse subito gravissime, tanto da rendere necessario il trasferimento al San Gerardo di Monza a bordo dell'elisoccorso. Ancora da chiarire quanto accaduto, ma da una prima ricostruzione dei fatti pare che l'uomo, per un errore nella discesa, sia andato a sbattere contro qualche traliccio.