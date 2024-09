Incidente con il paracadute alla festa dello sport, grave un 50enne

Incidente con il paracadute alla festa dello sport di Desio, grave un 50enne. E' accaduto dopo le 11 nella zona del centro sportivo dove era in corso la manifestazione, che è stata annullata.

Incidente durante la festa dello sport, grave paracadutista

Nel corso della festa, al suo decimo anno, erano previsti tre lanci con il paracadute, a cura dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia sezione di Desio. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. I paracadutisti - in tutto quattro - avrebbero dovuto atterrare nel campo centrale del centro sportivo comunale. Qualcosa è andato storto durante la fase di atterraggio. Uno di questi nel compiere la manovra, a quanto sembrerebbe, si è impigliato in uno degli alberi ed è precipitato al di sotto, finendo nel campo sud e impattando violentemente sul terreno.

Sul posto automedica e Carabinieri

I soccorritori della Croce Rossa di Desio, già presenti per la manifestazione al centro sportivo, sono intervenuti immediatamente. Allertata la centrale operativa dell'Agenzia regionale per l'emergenza e urgenza, sul posto si è portata anche l'automedica. I Carabinieri si sono invece occupati della ricostruzione dell'accaduto. Il ferito, stando alle prime informazioni, avrebbe 50 anni e al momento di essere soccorso era cosciente. Diversi i traumi riportati. Dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. In segno di rispetto la manifestazione è stata annullata.

"Siamo vicini al paracadutista"

L'Amministrazione comunale, il Comitato Sport Desio e tutte le autorità presenti hanno deciso di interrompere la manifestazione. "Al professionista rimasto coinvolto nell'infortunio va tutta la nostra vicinanza - afferma l'assessore Andrea Civiero presente all'avvenimento - Siamo tutti turbati e speriamo in una repentina guarigione. Siamo in contatto con la famiglia per offrire tutto il nostro supporto. In questa circostanza intendiamo non proseguire i festeggiamenti, ci è sembrato un gesto di sostegno e solidarieta'".