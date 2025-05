Incidente con la moto, gravissimo un 54enne

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 aprile 2025, a Lentate sul Seveso.

Incidente in via Manzoni

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.15 in via Alessandro Manzoni, il lungo rettilineo che collega Lentate con Lazzate. In base a quanto ricostruito finora, un 54enne di Lazzate stava percorrendo la strada verso casa in sella alla sua moto, con davanti un'auto condotta dalla moglie.

Finisce con la moto nella roggia e viene sbalzato a diversi metri di distanza

Per motivi ancora da chiarire, il motociclista sarebbe finito nella roggia per lo scarico dell'acqua che costeggia la carreggiata sulla destra. Il mezzo si è fermato in corrispondenza dell'ingresso di un'azienda agricola, con la ruota che si è incuneata e ha fatto da leva, sbalzando il 54enne a diversi metri di distanza, in un campo.

Soccorso in codice rosso

La moglie, accortasi di quanto accaduto, si è precipitata a soccorrerlo. Nel frattempo è stato allertato il 118 e sul posto sono intervenute due ambulanze. Dato che le condizioni del 54enne sono apparse molto gravi è stato allertato anche l'elisoccorso, atterrato in un terreno. Alla fine il 54enne è stato trasferito in ospedale in ambulanza in codice rosso.

Rilievi dei Carabinieri

In via Manzoni si sono portati anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno, per i rilievi di rito e la ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente.