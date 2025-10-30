In qusti minuti Anas ha informato che, a causa di un incidente stradale, la viabilità sulla Statale 36 è stata modificata.

Incidente con quattro veicoli convolti, Statale 36 temporaneamente chiusa

Nel dettaglio è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione nord, al km 28,000, in territorio di Giussano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro veicoli e il traffico è stato deviato sulla viabilità locale.

Sul posto al momento sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.