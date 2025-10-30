Viabilità

Incidente con quattro veicoli convolti, Statale 36 temporaneamente chiusa

Circolazione sospesa in direzione nord, al km 28,000 in territorio di Giussano

Incidente con quattro veicoli convolti, Statale 36 temporaneamente chiusa

Giussano · 30/10/2025 alle 09:35

di

In qusti minuti Anas ha informato che, a causa di un incidente stradale, la viabilità sulla Statale 36 è stata modificata.

Incidente con quattro veicoli convolti, Statale 36 temporaneamente chiusa

Nel dettaglio è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione nord, al km 28,000, in territorio di Giussano. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro veicoli e il traffico è stato deviato sulla viabilità locale.

Sul posto al momento sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.
Tu cosa ne pensi?