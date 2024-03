Incidente con ribaltamento alle Torri Bianche, soccorsi tre giovani

Pauroso incidente stradale, con ribaltamento, quello avvenuto ieri sera, mercoledì 20 marzo 2024, in via Torri Bianche a Vimercate, all'interno dei parcheggi in superficie del centro commerciale.

Coinvolti tre giovani (un adolescente di 12 anni, una ragazza di 18 e una di 24 anni) che viaggiavano su due vetture rimaste coinvolte nell'incidente. Una delle due automobili si è ribaltata su un lato subito dopo lo scontro.

Paura alle Torri Bianche

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenute le squadre del comando dei Vigili del fuoco: l'autopompa da Vimercate e il carro fiamma da Lissone. Fortunatamente i giovani rimasti coinvolti nell'incidente sono usciti dalle auto sulle loro gambe.

I pompieri hanno lavorato per alcune ore per garantire la rimozione dei veicoli danneggiati e per assicurare che non vi fossero pericoli residui per la circolazione stradale.

Ora spetterà alle autorità competenti stabilire l'esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità.