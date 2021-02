Incidente con tre mezzi coinvolti alla rotatoria di Carate: lunghe code

Un incidente che vede coinvolti tre mezzi avvenuto alla rotatoria di Carate Brianza tra via Mosè Bianchi e viale Brianza sta causando parecchi problemi ala circolazione.

Incidente con tre mezzi coinvolti alla rotatoria di Carate

In base alle informazioni che è stato possibile verificare il sinistro si è verificato intorno alle 13 tra due auto e un camion cisterna. A seguito dell’impatto tra i mezzi, avvenuto per cause ancora da chiarire proprio all’altezza della rotonda, una macchina si è ribaltata mentre il camion è finito proprio in mezzo alla rotatoria.

Sul posto sono arrivati in codice rosso gli operatori del 118 dell’Avis Meda assieme ai Vigili del Fuoco di Monza, ai Carabinieri e agli agenti di Polizia locale di Carate. Due le persone soccorse dal 118, tra cui un 32enne. A seguito degli accertamenti sanitari fortunatamente nessuno parrebbe essere rimasto ferito in modo grave.

Lunghe code

Al momento si segnalano lunghe code dal centro di Carate e lungo viale Brianza verso la rotatoria che, ricordiamo, è uno snodo fondamentale della viabilità per i mezzi che arrivano dalla Valassina, Carate e Monza.