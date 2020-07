Incidente con un camion, soccorsi in codice rosso FOTO VIDEO

Incidente con un camion, soccorsi in codice rosso lungo la Sp 3 che attraversa Bernareggio. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11.30.

Il sinistro che ha coinvolto una piccola utilitaria e un mezzo pesante si è verificato intorno alle 11.30 in via Roma a Bernareggio. I due mezzi si sono scontrati, per cause ancora in corso d’accertamento, all’altezza della rotonda. Due le persone coinvolte: un 50enne e una donna di 72 anni. Inizialmente si è temuto il peggio: l’ambulanza è infatti arrivata sul posto in codice rosso. Fortunatamente invece le condizioni della donna di 72 anni alla guida della vettura sono progressivamente migliorate e i soccorsi ora stanno operando sul posto in codice giallo.

In via Roma sono presenti anche gli agenti della Polizia locale di Bernareggio per i rilievi del caso.

