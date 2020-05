Incidente d’auto, paura per un 84enne soccorso in codice rosso. Lo schianto è avvenuto poco prima delle 18 in via Europa, a Concorezzo.

Condizioni in miglioramento

L’incidente, come detto, è avvenuto poco prima delle 18 in via Europa. Protagonista un 84enne, le cui condizioni di salute hanno da subito destato grandi preoccupazioni. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e un’automedica, in arrivo rispettivamente da Vimercate e Monza. Fortunatamente nel corso dell’intervento le condizioni dell’84enne sono andate migliorando e il codice è stato derubricato a giallo. L’uomo è stato quindi trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato allo schianto. Presenti sul posto gli agenti della Polizia locale di Concorezzo, che dovranno fare chiarezza su quanto accaduto in via Europa.

