Incidente domestico con il flessibile, interviene l’elisoccorso. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio in via De Medici a Cesano Maderno.

Incidente con il flessibile

Paura questo pomeriggio, lunedì 19 aprile 2021, per un residente di via De Medici a Cesano Maderno, nel quartiere Molinello. L’uomo, classe 1965, era intento ad effettuare alcuni lavori domestici con un flessibile, ma l’attrezzo gli è scappato di mano e lo ha ferito all’addome. Immediata la chiamata ai soccorsi, che sono intervenuti tempestivamente con l’arrivo della Polizia Locale e dell’elisoccorso. Sono stati proprio gli agenti ad accompagnare il personale medico fino all’abitazione dell’uomo, che nonostante la brutta ferita è sempre rimasto cosciente.

Elisoccorso a Seveso

L’elicottero è atterrato a Seveso, nel terreno in prossimità del parcheggio della filiale di Baruccana della Bcc di Barlassina, in via delle Grigne. Dopo i primi soccorsi, il personale è stato riaccompagnato sul posto e ha caricato sull’elisoccorso l’uomo, trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas.