Intervento dei soccorritori e dei Vigili del fuoco nella serata di ieri, lunedì 6 marzo a Varedo, per un 70enne rimasto ferito, non gravemente, in casa.

Incidente domestico: soccorso un 70enne a Varedo

In base a quanto è stato possibile accertare l'uomo era impegnato nel trasportare un mobile dal primo piano alla taverna dell'abitazione. Dopo aver sollevato la bocca di lupo e aver iniziato a calare il mobile al piano di sotto il 70enne è caduto ed è stato necessario l'intervento dei soccorsi.

Sul posto si è portata l'ambulanza ma anche l'elisoccorso che è atterrato nel campo dell'oratorio del quartiere Valera di Varedo. Nelle operazioni di soccorso sono stati impegnati anche i Vigili del fuoco. L'intervento, che ha visto sul posto anche gli agenti della Polizia locale di Varedo, si è concluso dopo circa un'ora.

Fortunatamente il 70enne non avrebbe riportato serie conseguenze.

(foto archivio)