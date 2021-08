Incidente e malore a mezzanotte SIRENE DI NOTTE

Incidente tra un'auto e una moto a Brugherio e malore a Seregno, entrambi attivati in codice rosso ma fortunatamente risolti senza gravi conseguenze (sirene di notte).

Sirene di notte

Pochi minuti dopo la mezzanotte a Brugherio, in via Dante Alighieri, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto. All'inizio le condizioni del ferito, un minorenne, sembravano gravi tanto da attivare i soccorsi in codice rosso. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce bianca che ha prestato le prime cure al ragazzino. Fortunatamente le sue condizioni erano meno gravi di quanto è sembrato poco dopo lo schianto. Il minorenne è stato poi trasportato dall'ambulanza all'ospedale San Raffaele per essere sottoposto agli accertamenti del caso.

Malore a Seregno

Il secondo intervento dei soccorsi poco dopo la mezzanotte si è verificato a Seregno, per un malore anche qui in via Dante. A sentirsi male un uomo di 40 anni, immediatamente soccorso dall'ambulanza dell'Avis Meda e dall'automedica di Monza e Brianza. In realtà l'uomo, visitato dai soccorritori, si è sentito subito meglio e non è stato nemmeno necessario il trasporto in ospedale. L'intervento si è dunque concluso sul posto, in via Dante. Altri malori si sono verificati nella notte anche a Vimercate, in via Milano, a Besana Brianza e a Vaprio d'Adda in piazza Galileo Galilei. Pochi minuti prima delle cinque, invece, un ragazzo di 26 anni è stato soccorso a Vimercate, in piazzale Marconi, a seguito di una caduta. E' stato poi trasportato dall'ambulanza dei Volontari di Vimercate in codice verde all'ospedale di Vimercate.