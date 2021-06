Incidente, pochi minuti dopo le 16, lungo la Statale Nazionale dei Giovi nel territorio comunale di Lentate sul Seveso. Si sono scontrate un'auto e una moto: è atterrato anche l'elisoccorso. Sul posto due ambulanze per prestare soccorso ai feriti e la Polizia locale, per i rilievi di rito. I Carabinieri hanno disciplinato il traffico per tutta la durata dei soccorsi.

Incidente fra auto e moto, atterra l'elisoccorso

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 giugno, incidente sulla Nazionale dei Giovi, a Lentate sul Seveso, all'altezza dell'incrocio con via Mazzini. Pochi minuti dopo le 16 la collisione fra una moto e un'auto, modello Lancia. Sul posto le ambulanze di Seregno Soccorso e della Croce Rossa di Misinto e la Polizia locale per i rilievi. In un campo al punto dell'impatto è atterrato anche l'elisoccorso proveniente da Milano. Coinvolto un 66enne, che era in sella a una moto, e una 41enne, una mamma che era in auto insieme ai suoi due bambini di cinque e dieci anni. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza - urgenza.

Centauro in ospedale a Monza

La donna e i bambini non sono stati ricoverati: per loro solo tanto spavento. L'uomo, invece, è stato portato in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo a bordo dell'ambulanza della Croce Rossa, su cui è salito ache il personale dell'elisoccorso. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Lazzate per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti.