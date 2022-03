Incidente frontale, paura per quattro giovani

Vimercate

Lo scontro a Ruginello in un punto tristemente noto: auto distrutte, gli occupanti trasferiti in ospedale.

Sono quattro le persone, tutti giovani uomini tra i 23 e i 36 anni, coinvolte nel grave incidente frontale avvenuto nella serata di domenica 6 marzo, a Vimercate.

Un punto tristemente noto

Lo scontro è avvenuto lungo la Provinciale 3 Milano-Imbersago, nel tratto che da Ruginello porta verso Bernareggio, all'altezza di una curva tristemente nota per molti incidenti anche gravi.

Auto distrutte, quattro i feriti

Coinvolte una Bmw e una Volkswagen Polo. L'impatto è stato molto violento. Le auto sono andate completamente distrutte Sul posto nel giro di pochi minuti si sono portate due ambulanze e una pattuglia dei Carabinieri. Le condizioni dei quattro occupanti sono apparse serie, ma nessuno comunque in pericolo di vita. Le persone caricate sui mezzi di soccorso e trasportate all'ospedale di Vimercate e al San Gerardo di Monza, tre in codice giallo e una in codice verde.

Guarda le foto