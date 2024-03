Incidente in A4, scende dall'auto e muore travolto da un camion: la vittima è di Giussano

Un uomo, residente a Giussano, è morto travolto nella notte sull'Autostrada A4 Torino-Trieste.

Aveva lasciato l'auto - una Fiat Panda - in una piazzola di sosta, poi è sceso ed è stato travolto da un autoarticolato sulla prima corsia della A4, tra i caselli di Seriate e Telgate all’altezza di una piazzola di sosta nei pressi del territorio di Bagnatica.

E' successo nelle prime ore di oggi, sabato 2 marzo attorno alle 3,35ì quando è stato lanciato l'allarme alla centrale operativa di emergenza del 112.

L'automobilista un uomo di 61 anni, che viveva a Giussano, è deceduto per la gravissime ferite riportate nell'investimento.

Ancora in fase di ricostruzione la dinamica del sinistro affidata agli agenti della Polizia stradale di Seriate intervenuti sul luogo del sinistro insieme ai soccorritori del 118. Il corpo del giussanese è stato rinvenuto a qualche metro di distanza dall'automobile posteggiata in una piazzola di sosta a margine dell'autostrada. Non è ancora chiaro il motivo per cui il 61 enne abbia abbandonato l'auto prima di venire travolto da un mezzo pesante condotto da un 42enne di Verona, che viaggiava in direzione di Venezia.

