Incidente in A4, veicolo ribaltato

Grave incidente nella prima mattinata di oggi, domenica 12 febbraio, lungo l'autostrada A4 Milano-Venezia. E' accaduto attorno 7.3o all'altezza del chilometro 143, all'altezza del casello di Agrate Brianza.

Quattro persone coinvolte

Un'auto, una Land rover, con a bordo quattro persone, probabilmente tutte appartenenti allo stesso nucleo famigliare, si è ribaltata. Si tratta di un uomo di 55 anni, una donna di 53 e due giovani, un maschio e una femmina, di 15 e 16 anni.

Due ambulanze in codice rosso

Sul posto in pochi minuti si sono portati i mezzi della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco volontari di Vimercate e del distaccamento di Lissone, e due ambulanze in codice rosso. In un primo momento infatti le condizioni di alcune delle persone a bordo dell'auto erano apparse molto serie. Fortunatamente sono poi migliorate. Due dei quattro sono stati portati in codice verde all'ospedale di Vimercate.

Notte tranquilla

Fortunatamente nella notte non si segnalano altri gravi incidenti nel territorio di Monza e Brianza.