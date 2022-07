Incidente in acqua a Cornate, arriva l'elisoccorso

Attimi di paura oggi pomeriggio, sabato 2 luglio 2022, attorno alle 15 a Cornate, in via Alzaia, lungo le sponde del fiume Adda. Un giovane di 18 anni ha rischiato di essere inghiottito dalle acque del fiume Adda in una zona dove c'è il divieto di balneazione.

Sul luogo dell'incidente si sono portati i carabinieri, i sanitari del 118 e l'elisoccorso partito dall'ospedale di Bergamo.

L'intervento è partito in codice rosso ma, fortunatamente, ora il giovane, salvato dalle acque dell'Adda, non sarebbe in pericolo di vita.

Il giovane ha rischiato di annegare

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente il 18enne avrebbe rischiato di annegare nel fiume.

Con tutta probabilità, viste le alte temperature pomeridiane, il ragazzo stava cercando un pò di refrigerio nelle acque del fiume quando ha rischiato di essere risucchiato da un mulinello. Fortunatamente è stato prontamente salvato e successivamente soccorso dai sanitari del 118 in codice giallo, dunque non in pericolo di vita.

Purtroppo non è la prima volta, soprattutto nel periodo estivo, che si verificano incidenti di questo tipo. Bisogna ricordare che vige il divieto di balneazione lungo le sponde del fiume a causa dei mulinelli e della profondità irregolare del letto del fiume.